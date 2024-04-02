Появилось видео с места схода с рельсов товарного поезда в Подмосковье Прокуратура: 11 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в Подмосковье

Фото: t.me/mmtproc

В Подмосковье с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда, сообщил Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги.

По предварительным данным, вчера вечером, на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов поезда, — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Специалисты занимаются разбором завалов и восстановлением железнодорожного полотна. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео с места происшествия.

Ранее пресс-служба местного управления МЧС России сообщила, что пассажирский и грузовой поезда в ночь на 2 апреля столкнулись под Красноярском. Движение по данной ветке было полностью остановлено. К месту направлены два восстановительных поезда, привлечено 24 человека, четыре единицы техники.

Позже в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России сообщили, что авария могла произойти из-за срабатывания автотормоза у грузового поезда, после чего в него въехал пассажирский состав. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.