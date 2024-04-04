Появились кадры столкновения поезда «Иволга» с тепловозом в Подмосковье «112»: проходящий обкатку поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом в Подмосковье

Фото: t.me/mmtproc

Telegram-канал «112» сообщает о столкновении проходящего обкатку поезда «Иволга» с тепловозом в Подмосковье. По данным канала, инцидент произошел в районе станции Малиновка. Канал также публикует фото с места, на котором запечатлены два состава, опрокинувшиеся набок. Канал уточняет, что в результате инцидента никто не пострадал.

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