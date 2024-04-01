Семь человек погибли при столкновении поезда с автобусом Столкновение поезда с автобусом под Ярославлем привело к смерти семи человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом в селе Берендеево Ярославской области, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона. Согласно его сведениям, в результате происшествия погибли семь человек.

ДТП произошло в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд, — заявил собеседник агентства.

По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде. К месту происшествия прибыли полицейские, медики, а также специалист экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее МЧС России по Ленинградской области сообщило о возгорании трамвая в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным ведомства, огонь охватил весь вагон, информация о пострадавших не уточнялась.

Также МЧС России по Алтайскому краю сообщило, что пассажирский автобус съехал с трассы в заполненный талыми водами кювет. В тот момент в салоне находились девять человек. Всех пассажиров удалось спасти.

До этого пресс-служба метро Санкт-Петербурга сообщила о падении пассажира под поезд. В результате движение на линии 2 от станции «Парнас» до станции «Петроградская» и от станции «Купчино» до станции «Невский проспект» производилось с увеличенными интервалами.