В Ярославской области нашли виновных в смертельной аварии на ж/д переезде СК возбудил дело о халатности против руководства СЖД после аварии под Ярославлем

Фото: СК РФ

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги после аварии на ж/д переезде в районе села Берендеево, унесшей жизни семи человек, сообщает пресс-служба ведомства. Задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути. Их подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Западным межрегиональным СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 1 апреля руководство СЖД допустило до обязанностей дежурного по ж/д переезду монтера пути третьего разряда. Мужчина, не обладавший необходимыми профессиональными навыками, не справился с задачей и грубо нарушил правила переезда пассажирского поезда на перегоне станции Берендеево — Шушково.

Скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом в селе Берендеево Ярославской области 1 апреля. В результате происшествия погибли семь человек. По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде. К месту происшествия прибыли полицейские, медики, а также специалисты экстренных служб.