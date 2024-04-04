На МЦД-1 случился сбой из-за повреждения провода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение поездов на МЦД-1 и Белорусском направлении через станцию Одинцово приостановлено, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. Отмечается, что сбой случился из-за повреждения контактного провода. В 08:13 стало известно, что движение поездов через станцию возобновлено, задержанные поезда вводят в график.

Специалисты МЖД принимают меры для скорейшего возобновления движения, — пояснили в департаменте.

1 апреля в Москве станции метро «Площадь Революции» и «Курская» остались без света. Как рассказали пассажиры, в метрополитене отключились эскалаторы, а также пропала связь. Позже выяснилось, что на станциях метро Арбатско-Покровской линии случился сбой в подаче электричества.

Ранее на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро произошел сбой из-за человека на пути. От станции «Печатники» до «Чкаловской» не было движения поездов. До этого человек погиб в результате падения на пути на станции «Чеховская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

В феврале в петербургском метро произошел инцидент на станции «Петроградская». Девушку едва не затянуло внутрь эскалатора. На опубликованных кадрах видно, что она сидит на ступеньках, а потом просто не успевает встать. В итоге она осталась без куртки, а в метрополитене заявили, что дежурная среагировала «неоперативно».