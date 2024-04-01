«Двери были заблокированы»: очевидец об аварии с поездом под Ярославлем Очевидец заявил, что автобус заглох перед столкновением с поездом под Ярославлем

Фото: МЧС РФ

Автобус внезапно заглох на переезде, поэтому поезд не успел остановиться и снес его, рассказала NEWS.ru очевидец происшествия, случившегося в Ярославской области. По ее словам, пассажиры видели приближающийся состав, однако никто из них не смог выйти. Женщина предположила, что двери в общественном транспорте были заблокированы.

Рейсовый автобус заглох на переезде, в этот момент приближающийся поезд не успел остановиться и снес его. Люди видели это, но не смогли выйти из автобуса. Вероятнее всего, двери были заблокированы, — рассказала она.

Женщина добавила, что в трагедии погибла соседка. По ее словам, у нее осталась дочь-подросток. В трагедии также погибла несовершеннолетняя девушка, добавила очевидец.

Ранее сообщалось, что скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом в селе Берендеево Ярославской области. В результате происшествия погибли восемь человек — семь пассажиров и водитель. По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде. К месту происшествия прибыли полицейские, медики, а также специалист экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Позднее в Сети появились кадры с места столкновения пассажирского автобуса и поезда. На опубликованной фотографии видно покореженный транспорт, который перевернулся в результате ДТП.