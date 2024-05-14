Baza: причиной схода грузового поезда под Волгоградом стала атака дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что причиной схода грузового поезда в Волгоградской области стала атака беспилотника. По его данным, в результате случившегося загорелись два вагона с топливом. Минобороны не комментировало эту информацию.

Канал выяснял, что, предварительно, одна цистерна после атаки взорвалась. Согласно информации авторов канала, после этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Baza пишет, что в общей сложности с рельсов сошли девять вагонов поезда.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что возгорание цистерны с топливом и вагона с пиломатериалами произошло на станции Котлубань. Отмечается, что пожар оперативно потушен.

На сайте Приволжской железной дороги сообщается, что движение поездов на станции Котлубань восстановлено по одному пути. Тем не менее из-за атаки с опозданием следуют пассажирские поезда: № 89 Волгоград — Санкт-Петербург и № 90 Санкт-Петербург — Волгоград.

Ранее в пресс-службе Приволжской железной дороги рассказали, что в результате «вмешательства посторонних лиц» на станции Котлубань произошел сход вагонов в составе грузового поезда. Информации о пострадавших нет. Также сообщалось о создании оперативного штаба на месте ЧП.