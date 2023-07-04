Полковник авиации назвал предположительное место запуска дронов на Москву Полковник авиации Алкснис: запуск дронов на Новую Москву мог происходить с Харьковской или Черниговской области

Фото: МО Украины

Украинские беспилотники, атаковавшие 4 июля Новую Москву и Подмосковье, могли быть запущены с территории Харьковской или Черниговской области, сообщил NEWS.ru полковник авиации Виктор Алкснис. Он предположил, что атаки дронов будут учащаться, поскольку у Украины появились БПЛА дальнего радиуса действия. Эксперт не исключил, что рано или поздно ВСУ смогут нанести существенный ущерб такими атаками.

Возможна ситуация, когда они будут наносить серьезный ущерб. Это отнюдь не бытовые БПЛА, которые можно провести в багажнике автомобиля. Я думаю, они запускались с территории Харьковской или Черниговской области, — считает Алкснис.

Мэр столицы Сергей Собянин 4 июля заявил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в Московской области и Новой Москве. По предварительным данным, никто не пострадал. В целях безопасности из аэропорта Внуково была временно перенаправлена часть рейсов. В 08:00 ограничения на полеты в районе аэровокзала были сняты.

Согласно данным Минобороны РФ, в атаке участвовали пять беспилотных аппарата: четыре из них уничтожили средствами противовоздушной обороны, еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе.

Утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.