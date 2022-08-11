Политолог объяснил, зачем в Москве проводятся муниципальные выборы Политолог Журавлев заявил о важности муниципальных выборов в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Муниципальный депутат — важный человек для каждого жителя города Москвы, поскольку именно от него зависит решение социально-хозяйственных проблем, утверждает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «Царьградом». Именно поэтому, по его словам, каждый неравнодушный горожанин должен участвовать в муниципальных выборах.

Москва — особый город. У городских муниципалитетов немалые материальные ресурсы. Поэтому здесь от того, кто будет муниципальным депутатом, очень многое зависит в конкретной жизни людей. Например, именно от того, кого люди выберут, будет зависеть, появится детский сад рядом с домом или нет, — рассказал он.

Также Журавлев отметил, что муниципальный депутат не участвует в большой политике, однако его вклад в жизнедеятельность города наиболее важен.

Выборы в Советы депутатов муниципальных образований города Москвы состоятся 11 сентября 2022 года в единый день голосования. На них будет впервые применена блокчейн-система цепочки блоков с данными. Президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров считает, что подобная инициатива позволит Москве назвать себя «лидером цифровой трансформации», а также продвинуть образ России за рубежом при помощи «мягкой силы».