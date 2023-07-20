Полиция возбудила дело из-за избиения 13-летнего мальчика в Парке Горького

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская полиция возбудила уголовное дело об избиении ребенка в Парке Горького, сообщается на сайте столичной прокуратуры. В конце июня подросток разбил сверстнику нос. Дело было возбуждено после вмешательства Замоскворецкой межрайонной прокуратуры. Изначально органом дознания ОМВД России по району Якиманка г. Москвы в возбуждении уголовного дела было отказано.

27 июня 2023 года в парке культуры и отдыха в центре Москвы на скейт-площадке 13-летнему мальчику неустановленным лицом были причинены телесные повреждения. Ребенку потребовалась медицинская помощь, — сообщает прокуратура.

Мать пострадавшего рассказала изданию «Подъем», что в конфликт с сыном ввязались четыре подростка.

Компания из четырёх подростков затеяла перепалку. Сына подозвали, он, не ожидая эскалации, подошёл и получил удар в нос. Один из мальчиков снимал это на телефон. Увидев кровь, обидчики разбежались, — говорит женщина.

Изначально в полиции мотивировали отказ отсутствием документов из больницы с подтверждением диагноза. Справка, которую выдали при выписке, им не подошла.

Ранее в Москве суд заключил под стражу 16-летнего подростка, который накануне ударом ноги отправил в нокаут мужчину в парке Горького. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 18 сентября.