Полицейских отправили за решетку за взятки на съемках сериала «Чикатило» В Москве полицейских приговорили к тюремному сроку за взятки на съемках сериала «Чикатило»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к пяти и 11 годам колонии строгого режима полицейских, которые получили взятку в размере более миллиона рублей за перекрытие улиц во время съемок сериала «Чикатило», сообщают «Ведомости». Кроме того, им назначены штрафы.

Согласно материалам дела, бывший гендиректор ООО «Кино-групп» Дмитрий Большаков передавал вознаграждение экс-заместителю начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергею Кулишову и его подчиненному Виталию Фокину. Первому назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере 1,2 млн рублей, а второму — 11 лет колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей.

Всего следствие возбудило три уголовных дела, связанных со съемками сериала, а разбирательство в трех столичных судах было связано с разными местами совершения преступления.

В конце августа Большакова приговорили к 5,5 года колонии, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Суд установил, что он был посредником в передаче денег полицейским. Вместе с ним был вынесен приговор экс-замначальника 3-го отдела УООП ГУ МВД по Москве Игоря Файзуллина за два эпизода получения взяток в особо крупном размере и экс-замначальнику ОМВД «Китай-город» Дмитрию Смолину. Дело еще одного фигуранта дела старшего инспектора Дениса Федорова рассматривалось в особом порядке — полицейский заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и признал вину.

Ранее экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко получил девять лет колонии за взятки и злоупотребления. Он также лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН России и государственной награды, оштрафован на 43 млн 378 тысяч рублей и лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 11 лет.