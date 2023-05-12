Экс-замглавы ФСИН осудили за взятки Экс-замглавы ФСИН Максименко приговорили к девяти годам колонии и лишили звания за взятки

Фото: Пресс-служба Басманного суда/АГН «Москва»

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко

Экс-замглавы ФСИН Валерий Максименко получил девять лет колонии за взятки и злоупотребления, сообщается на сайте СК России. Он также лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы ФСИН России и государственной награды, оштрафован на 43 млн 378 тысяч рублей и лишен права занимать должности на государственной службе сроком на 11 лет.

[Максименко] признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ). <...> Максименко назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018–2019 годах Максименко дал незаконные указания руководителям территориальных управлений ФСИН России не приступать к строительству в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» и искусственно создал условия для заключения контрактов с компаниями, связанными с его знакомым. Это повлекло срыв исполнения федеральной программы, а также причинило государству ущерб на сумму более 330 млн рублей. За это Максименко получил взятку в виде аренды дачного дома в Одинцовском районе Московской области.

Ранее в Ставропольском крае полицейского заподозрили в получении взятки дешевым коньяком и десятью тысячами рублей. Таким образом коллега силовика пыталась добиться продвижение по службе. Отмечается, что на взятках попались два сотрудника отдела МВД по городу Невинномысску: замначальника отдела дознания и замруководителя по охране общественного порядка.