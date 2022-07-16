Поезд насмерть сбил мужчину и женщину в Москве

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Поезд сообщением Москва — Монино насмерть сбил мужчину и женщину на платформе Яуза в Москве. Об этом сообщают «Известия».

По предварительным данным, в момент трагедии погибшие находились на путях и пытались забраться на платформу. Другие подробности трагедии не приводятся

Ранее сегодня в Тульской области погиб человек после того, как ЧП произошло на станции Полунино. Движение поездов на участке было остановлено. На место происшествия прибыла заместитель тульского транспортного прокурора Татьяна Ганиева.

На днях в московском метро было нарушено движение по Некрасовской линии. Поезда не ходили на участке от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской» из-за человека на рельсах.