Подросток из Москвы умер из-за вейпа в горячей ванне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московской Щербинке скончался 16-летний подросток после того, как выкурил вейп в горячей ванне, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, девятиклассник баловался электронками особенно часто, из-за чего даже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за парение в общественном месте.

Как рассказала тетя школьника, 13 августа в 11:00 он пошел принять ванну, захватив вейп. Уже через час ему стало плохо. Подростка вырвало, после чего он лег спать.

Парня обнаружила его двоюродная сестра, которая заподозрила неладное из-за того, что он не просыпался. Рассказав обо всем тете, она вызвала в квартиру скорую помощь, которая констатировала смерть мальчика. Точные причины гибели установят судмедэксперты.

Ранее в Саратовской областной клинической больнице скончался 15-летний подросток, отравившийся вейпом. Школьник находился в коме на протяжении 18 дней, у него были поражены легкие и сердце.

По данным KP.RU, подросток почувствовал себя плохо во время курения вейпа, после чего он потерял сознание. Изо рта у него пошла кровавая пена. Скорую помощь вызвали находившиеся с ним друзья. К моменту приезда врачей состояние подростка было критическим, у него развился отек легких, а остановку сердца фиксировали два раза.