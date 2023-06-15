В Саратове после 18 дней комы умер подросток, отравившийся вейпом В Саратове 15-летний подросток умер после 18-дневной комы из-за выкуренного вейпа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратовской областной детской клинической больнице скончался 15-летний подросток, отравившийся при курении вейпа, за жизнь юного пациента 18 дней боролись ведущие специалисты, сообщает KP.RU. У пострадавшего были поражены легкие и сердце, его пришлось ввести в искусственную кому.

Как сообщает издание, инцидент произошел вечером 29 мая. Подросток, куривший вейп в компании друзей, почувствовал себя плохо, потерял сознание, изо рта у него пошла кровавая пена. Испуганные друзья вызвали скорую помощь. В крайне тяжелом состоянии мальчик был доставлен в больницу. Врачи рассказали, что у него развился отек легких, сердце останавливалось два раза, но врачам удавалось его вновь запустить. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, работу сердечно-сосудистой системы поддерживали медикаментами.

2 июня министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин посетил ребенка, после чего заявил, что пострадавшему требуется пересадка сердца. Однако, несмотря на оказание высококачественной медицинской помощи, отравившийся вейпом подросток скончался 15 июня. По факту его смерти следственный отдел по Октябрьскому району Саратова начал проверку.

В прошлом году в России был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Также была усилена ответственность за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Максимальный размер штрафа составляет 300 тысяч рублей. Между тем, как рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов, принятый закон о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним не исполняется в регионах.