Почти 70 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в общей сложности 69 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания». Большинство из них приходится на долю Домодедово — там задержано 45 рейсов.

Во Внуково задерживается вылет пяти рейсов и еще четыре отменены. В Шереметьево число задержанных рейсов составляет 13, отмененных — два.

Накануне в Москве было объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, метели и мокрого снега. Столицу и область окутал густой туман, жителей предупредили об ухудшении видимости и гололеде. До этого пресс-служба городского управления МЧС сообщила, что в Москве ожидается сильный гололед на дорогах. В ведомстве призвали местных жителей снизить скорость и увеличить дистанцию с автомобилями, движущимися впереди.

Из-за обильного снегопада в Домодедово пассажирский самолет застрял в сугробе. В социальных сетях появилось видео с кадрами, на которых видно, что шасси воздушного судна застряли в снегу.