Участники спецоперации на Украине приняли участие в репетиции парада Победы Участники спецоперации на Украине проехали по Красной площади на репетиции парада Победы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Участников специальной военной операции на Украине привлекли к генеральной репетиции парада в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне. Парадный расчёт проехал по Красной площади на боевой технике, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, в репетиции были задействованы 11 тысяч военнослужащих, в том числе пешая и механизированная колонны, а также авиация.

Десантники, участвовавшие в спецоперации, проехали на БТР-МДМ «Ракушка».

Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчётов. Также по площади проехала 131 единица современной военной техники, а в пролёте парадного строя авиации приняли участие 77 самолётов и вертолётов.

По главным улицам столицы проехали экипажи танков Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, бронеавтомобили «Тайфун-К» «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М». Возглавил колонну танк Т-34-85.

Воздушный смотр открыли три Ми-26, за ними последовали экипажи Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52, а также пилотажная группа «Беркуты» за штурвалами ударных вертолётов Ми-28Н.

В этом году в парадах по всей России будут задействованы 65 тысяч человек, 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил, что на парад 9 Мая могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии.