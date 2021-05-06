В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

https://static.news.ru/photo/8eed2752-af04-11eb-9c07-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 7 мая, в Москве проходит генеральная репетиция парада Победы. Горожане и гости столицы имеют возможность лично увидеть танки и другую боевую технику, следующую по центральным улицам. Видеозапись фрагмента генеральной репетиции торжественного мероприятия обнародовали сотрудники Пятого канала.

На самом параде, как ожидается, зрителям представят свыше 190 образцов боевых машин, а в небо поднимется 76 самолётов и вертолётов. Воздушный смотр откроют три Ми-26, за ними последуют экипажи транспортно-боевых Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52, а также пилотажная группа «Беркуты». Последние продемонстрируют своё мастерство за штурвалами ударных вертолётов Ми-28Н.

В общей сложности в шествии 9 мая поучаствуют более 12,5 тысячи человек. По Красной площади пройдут 37 парадных расчётов офицеров, сержантов, солдат, кадетов и не только.

Ранее в столице прошла вторая ночная репетиция парада на Красной площади с участием пеших расчётов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции.

Во время тренировки по Красной площади столицы прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. После этого проехала механизированная колонна, в составе которой находилось более 190 единиц военной техники. В том числе танки Т-90, Т-34, Т-90М «Армата», бронеавтомобили семейства «Тайфун», БМП. Кроме того, по площади прошли оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и не только.