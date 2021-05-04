Опубликовано видео ночной репетиции парада на Красной площади

https://static.news.ru/photo/6c863858-ad6e-11eb-8526-96000091f725_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве на Красной площади с участием пеших расчётов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции, передаёт РИА Новости.

На Красной площади состоялась ночная тренировка пеших парадных расчётов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне, — сообщили в ведомстве.

Во время тренировки по Красной площади столицы прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. После этого проехала механизированная колонна, в составе которой находилось более 190 единиц военной техники. В том числе танки Т-90, Т-34, Т-90М «Армата», бронеавтомобили семейства «Тайфун», БМП. Кроме того, по площади прошли оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», самоходные гаубицы «Мста-С», артиллерийские комплексы «Коалиция-СВ». Силы ПВО были представлены ЗРК «Бук» и «Тор-М2», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и системами С-400.

Ранее репетиция самой зрелищной части парада Победы прошла в подмосковной Кубинке. Это полёт 76 самолётов и вертолётов, сообщает Пятый канал. Первыми в воздух поднялись пилотажные группы «Русские Витязи». Их главная задача — взлететь в точно отведённое время и держать строй на скорости 500 километров на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Минобороны обещало, что в этом году на параде будет показан новый воздушный элемент. Истребители Су-35 на сверхмалой высоте и скорости сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160. В параде примут участие тяжёлые транспортные вертолёты Ми-26, а также Ми-35 и Ка-52.

Зрители увидят в небе над столицей новейшие истребители, самолёты-заправщики, штурмовики и бомбардировщики.