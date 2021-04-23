Репетиция самой зрелищной части парада Победы прошла над Москвой

https://static.news.ru/photo/296be706-a47d-11eb-a552-96000091f725_660.jpg

Репетиции самой зрелищной части парада Победы начались в подмосковной Кубинке. Это полёт 76 самолётов и вертолётов, сообщает Пятый канал.

Первыми в воздух поднялись пилотажные группы «Русские витязи». Их главная задача — взлететь в точно отведённое время и держать строй на скорости 500 километров на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Минобороны обещает, что в этом году на параде будет показан новый воздушный элемент. Истребители Су-35 на сверхмалой высоте и скорости сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160. В параде примут участие тяжёлые транспортные вертолёты Ми-26, а также Ми-35 и Ка-52.

Зрители увидят в небе над столицей новейшие истребители, самолёты-заправщики, штурмовики и бомбардировщики.

Как сообщалось ранее, на полигоне Алабино в Подмосковье прошла репетиция парада Победы. Участниками марша стали 12 тысяч человек, среди которых были офицеры, солдаты и сержанты.