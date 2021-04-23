Репетиция самой зрелищной части парада Победы прошла над Москвой

Репетиции самой зрелищной части парада Победы начались в подмосковной Кубинке. Это полёт 76 самолётов и вертолётов, сообщает Пятый канал.
Первыми в воздух
Минобороны обещает, что в этом году на параде будет показан новый воздушный элемент. Истребители Су-35 на сверхмалой высоте и скорости сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160. В параде примут участие тяжёлые транспортные вертолёты Ми-26, а также Ми-35 и Ка-52.
Зрители увидят в небе над столицей новейшие истребители, самолёты-заправщики, штурмовики и бомбардировщики.
Как сообщалось ранее, на полигоне Алабино в Подмосковье прошла репетиция парада Победы. Участниками марша стали 12 тысяч человек, среди которых были офицеры, солдаты и сержанты.