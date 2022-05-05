Минобороны опубликовало информацию о парадах Победы 9 мая

Фото Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны в преддверии 77-й годовщины Великой Победы опубликовало полную информацию о парадах, которые пройдут 9 мая в стране. Парады будут проводиться в 28 городах России, говорится в сообщении ведомства.

В этом году в военных парадах примут участие порядка 65 тысяч человек, 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов. Сведения об этом опубликованы в специальном мультимедийном разделе.

Также в одной из рубрик раздела есть карта артиллерийских салютов, которые 9 мая прогремят по всей России.

В Москве тем временем завершилась ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Кадры с мероприятия опубликовали «Известия».

В параде в этом году будут участвовать экипажи танков Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2 «Бережок», БМП-3, бронеавтомобили «Тайфун-К» «Тайфун-ВДВ», «Тигр-М», а также много другой техники. Возглавит колонну танк Великой Отечественной войны Т-34-85.

Ранее в Москве завершилась репетиция воздушной части военного парада. Она прошла в рамках подготовки к празднованию 77-летия победы в Великой Отечественной войне. Над центром Москвы строем пролетели военные вертолёты и самолёты, включая стратегические бомбардировщики.