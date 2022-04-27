Политолог предположил, кто из лидеров приедет в Москву на парад Победы Политолог Кортунов объяснил, почему Си Цзиньпин не приедет на парад Победы в Москву

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На парад Победы в Москве 9 мая могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вряд ли приедут на парад Победы, потому что это потребует отдельных договорённостей.

Едва ли приедут лидеры Китая и Индии, потому что это потребует отдельных договорённостей. Сейчас это сложно организовать быстро. Если говорить о Си Цзиньпине, то, насколько я знаю, он не путешествует по миру с начала пандемии. Едва ли он будет делать исключения, — сказал эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

По информации Минобороны России, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных, также в параде будут задействованы более 200 единиц техники.