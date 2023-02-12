Пенсионерка погибла при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: t.me/moscowproc

Последствия пожара в жилом доме на ул. Маршала Тухачевского

На западе Москвы произошел пожар, возгорание случилось по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 35, корпус 1, рассказали NEWS.ru в пресс-службе управления МЧС по столице. В ведомстве подчеркнули, что огонь раскинулся на площади в пять квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек. Столичная прокуратура уточняет, что речь идет о женщине 1938 года рождения.

Спасатели выезжали после возгорания в одной из квартир по указанному адресу. Загорелись личные вещи. Пожар был ликвидирован в 10:31 мск, а сообщение поступило в 10:00. Жертвой ЧП стал один человек, — заявили представители МЧС.

В прокуратуре сообщили, что установления обстоятельств гибели пожилой женщины, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Хорошевской межрайонной прокуратуры. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее в частном доме одного из районов Татарстана произошел пожар, в котором погибли трое детей и мужчина. Об этом сообщало главное управление МЧС по Татарстану. Погибли три девочки 2010, 2015 и 2017 годов рождения и мужчина 1970 года рождения.