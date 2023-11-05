«Осторожно, Москва»: во время стрельбы пострадали охранники ресторана «Осторожно, Москва»: во время стрельбы в столице пострадали охранники ресторана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что во время стрельбы в центральной части российской столицы пострадали охранники ресторана на Шлюзовой набережной. По данным канала, сначала началась драка и стрельба рядом с заведением, после чего посетитель совершил нападение на охрану.

По словам очевидцев, сначала началась пьяная драка и стрельба у заведения, а потом посетитель напал на охрану ресторана на Шлюзовой набережной. Задержать стрелка помогли другие посетители заведения. Место сейчас оцеплено, — говорится в сообщении «Осторожно, Москва».

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что стрельба в ресторане Paulaner Brauhaus в центре Москвы, в ходе которой пострадали четыре человека, произошла из-за конфликта на бытовой почве, переросшего в потасовку. По данным Telegram-канала SHOT, двое пьяных мужчин не поделили дверь и не смогли разойтись в проходе. Очевидцы рассказали каналу, что после этого между ними начался конфликт, в ходе которого один из участников драки открыл огонь из травматического оружия и скрылся.

Сотрудники полиции и Росгвардии по горячим следам задержали стрелявшего. Им оказался 37-летний житель Москвы. Его доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Telegram-канал Mash сообщил, что стрелком оказался мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы Никита Иванов.