Опубликованы кадры с места падения беспилотника в Раменском

Фото: Илья Лазарев/ТАСС

Последствия падения беспилотника в Московской области

В жилом доме на Десантной улице в подмосковном Раменском в результате падения украинского БПЛА выбило окна на нескольких этажах, сообщает Telegram-канал SHOT. Канал опубликовал видео с места падения беспилотника.

На кадрах видны осколки стекол и обломки упавшего беспилотника на улице.

В жилом доме на Десантной улице выбило окна на нескольких этажах, на асфальте лежат осколки стекол и обломки упавшего БПЛА. Место оцеплено, — отмечается в сообщении канала.

Ранее стало известно, что по Десантной улице перекрыли автомобильное движение. Территорию обследовали специалисты, они же изучали обломки беспилотника. Также в месте падения БПЛА работали сотрудники Росгвардии. Они по громкоговорителю просили местных жителей разойтись по домам.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 7 сентября около 03:00 по московскому времени была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с использованием трех беспилотников самолетного типа на объекты на территории России. В российском оборонном ведомстве уточнили, что два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — над Раменским районом Московской области.