Сноубордист обкатал выпавший снег у Белорусского вокзала и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сноубордист прицепился к автомобилю и прокатился возле Белорусского вокзала. На видео, опубликованном Telegram-каналом «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» видно, как Lada XRay с открытым багажником проезжает круг по парковке у здания вокзала, а за ним, держась одной рукой за трос, катится человек на сноуборде.

Подписчики в соцсетях отметили, что трюк опасный — не только для сноубордиста, который может столкнуться с попутным автомобилем, но и для окружающих горожан и владельцев авто. Многие отметили, что экстремалом наверняка заинтересуется Госавтоинспекция.

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