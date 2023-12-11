Огонь охватил Российскую государственную библиотеку в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар охватил Российскую государственную библиотеку в центре Москвы на улице Воздвиженка, передает Telegram-канал SHOT. Возгорание произошло на крыше исторического здания.

Неизвестно, пострадали ли экспонаты, находящиеся в помещениях. Сотрудники МЧС уже занимаются тушением огня. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники экстренных служб по лестнице забираются на крышу для проведения работ.

Ранее вспыхнула консерватория имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. В Сети появились кадры начала пожара: на видео рабочий открыл дверь, за которой засияла стена пламени. Здание расположено на Театральной площади, напротив Мариинского театра. В настоящее время оно находится на реконструкции. Примерно в то же время в городе загорелась крыша воинской части Росгвардии. Инцидент произошел на Измайловском проспекте в Адмиралтейском районе. Информации о пострадавших не поступало.

До этого была объявлена эвакуация в Сколково. По громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации. Всех находившихся в центре попросили немедленно покинуть помещение. Позже выяснилось, что на тревожную кнопку нажали случайно, к тому моменту на место прибыли несколько пожарных расчетов.