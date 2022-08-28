Один человек погиб в результате ДТП с участием мотоцикла и грузовика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате ДТП с участием мотоцикла Yamaha и грузовика Mercedes погибла женщина-пассажир двухколесного транспортного средства, сообщает Госавтоинспекция Москвы. По информации ведомства, авария произошла 27 августа в 23:20 на третьем транспортном кольце (ТТК). После столкновения женщина скончалась на месте. Водителя мотоцикла госпитализировали.

По предварительным данным водитель мотоцикла Yamaha следовал по внешней стороне ТТК в направлении улицы Нижегородская и в районе дома 4 по Остаповскому проезду совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, следовавшим в попутном направлении, — сказано в сообщении.

21 августа на Смоленской-Сенной площади произошла авария с участием мотоцикла и двух автомобилей, момент инцидента попал в объективы дорожных камер наблюдения. По информации дептранса Москвы, мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Ранее стало известно о гибели мотоциклистки, которая не справилась с управлением в месте проведения дорожных работ на МКАД и опрокинулась на проезжую часть. После этого на нее наехал водитель большегруза, двигавшийся по соседней полосе в попутном направлении. От полученных травм девушка скончалась на месте.