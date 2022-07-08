Женщина-мотоциклист опрокинулась на МКАД и погибла под колесами грузовика

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Большегруз наехал на девушку, опрокинувшуюся на мотоцикле в райне проведения дорожных работ на МКАД в Москве. Она погибла на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Госавтоинспекции столицы.

Инцидент произошёлна 5-м километре внутрненней стороны МКАД около 21:30 по московскому времени.

Водитель мотоцикла 1992 года рождения не справилась с управлением при перестроении на срезе асфальта в месте проведения дорожных работ и опрокинулась на мотоцикле на проезжую часть, после чего на нее наехал водитель большегруза, двигавшийся в соседней полосе в попутном направлении, — говорится в сообщении пресс-службы.

От полученных травм девушка скончалась.

В настоящее время на месте происшествия работает следствено-оперативная группа и работники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в ДТП попал депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев, передвигавшийся на мотоцикле BMW. На видео с места происшествия видно, что парламентарий ехал на большой скорости по Кутузовскому проспекту, однако в какой-то момент не справился с управлением. Мотоцикл перевернулся, а депутат упал на асфальт.