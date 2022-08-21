На Садовом кольце произошла смертельная авария с участием мотоцикла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Смоленской-Сенной площади произошла авария с участием мотоцикла и двух автомобилей, момент инцидента попал в объективы дорожных камер наблюдения. По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Дептранс Москвы сообщает, что движение по внешней стороне на текущий момент осуществляется по одной из пяти полос.

Согласно информации от Госавтоинспекции, мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями, — говорится в Telegram-канале Московской ГАИ.

В конце июля в автокатастрофе погиб начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко. Сотрудник МЧС, который управлял мотоциклом, получил перелом основания черепа и умер в больнице.

Ранее стало известно о гибели мотоциклистки, которая не справилась с управлением в месте проведения дорожных работ на МКАД и опрокинулась на проезжую часть. После этого на нее наехал водитель большегруза, двигавшийся по соседней полосе в попутном направлении. От полученных травм девушка скончалась на месте.