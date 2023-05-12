Людей эвакуируют из горящего общежития на востоке Москвы РЕН ТВ: общежитие МЭЗ загорелось на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в общежитии на востоке Москвы, сообщил РЕН ТВ. По данным источника, загорелись помещения, которые относятся к Московскому электродному заводу (МЭЗ).

По предварительной информации, из горящего здания эвакуируют людей. Детали уточняются.

«360» со ссылкой на источник также сообщает, что пожар произошел в общежитии МЭЗ на востоке столицы. По его информации, открытое горение наблюдается на втором этаже, людей эвакуировали.

Ранее в Подмосковье пожарные локализовали возгорание на складе покрышек в Дзержинском, где утром произошел пожар. Пламя распространилось на площади 2500 квадратных метров. В региональном главке МЧС сообщали об угрозе для соседних строений. В Сети появились кадры, на которых видно высокий столб темно-серого дыма, который был заметен за несколько километров от места ЧП. Сведений о пострадавших не поступало. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что складские помещения находятся на территории ТЭЦ, официально это не подтверждалось.

Утром Telegram-канал SHOT также сообщал о пожаре на столичном машиностроительном заводе имени В. В. Чернышева, на котором изготавливают двигатели для военных самолетов МиГ. По данным SHOT, пострадали три человека. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.