Названа предварительная причина смерти Пухляша «112»: Пухляш из клипа Little Big Красилов умер из-за болезни сердца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Telegram-канал «112» сообщает, что, предварительно, шоумен Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа Little Big, скончался из-за болезни сердца. По его данным, она может быть связана с лишним весом.

Как пишет канал, точную причину смерти артиста установит медицинская экспертиза. Другие детали смерти не приводятся.

Ранее стало известно, что тело Красилова обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. Сегодня к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, а те выломали дверь.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием Красилова набрал на YouTube 279 тысяч просмотров, что стало абсолютным рекордом для конкурса.

В мае 2020 года Красилов попал в рейтинг Forbes. Он оказался на втором месте в списке в категории «Искусство» в читательском голосовании за самых перспективных россиян до 30 лет. Спустя почти год стало известно, что Little Big отказалась от дальнейшего сотрудничества с танцором. Вокалист коллектива Антон Лиссов отметил, что артист «хапанул своего».