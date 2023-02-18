Налетчики на магазин в Москве ранили высокопоставленного полицейского SHOT: налетчики на магазин в Москве ранили в руку начальника управления угрозыска ГУ МВД Кузьмина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что грабители во время налета на цветочный магазин в центре Москвы 17 февраля ранили в руку начальника столичного управления угрозыска ГУ МВД генерал-майора Сергея Кузьмина. Преступники были вооружены травматическим пистолетом Grand Power T-10. У стрелявшего было разрешение на хранение оружия, хотя в 2022 году против него было открыто уголовное дело по статье «Угроза убийством». У другого грабителя судимостей нет.

Сейчас магазин работает в обычном режиме. Продавщицы рассказали SHOT, что с ними все в порядке.

Между тем глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что ЧП с ранением Кузьмина вызывает ряд вопросов к руководству столичной полиции. В частности, он недоумевает, почему генерал принимал личное участие в захвате преступников, хотя это задача спецназа. Кроме того, парламентарий задался вопросом, почему руководство ГУМВД Москвы отказалось от привлечения к операции СОБРа Росгвардии, «заточенного» именно под такие задачи. По его словам, спецоперация проводилась силами спецназа МВД «Гром», созданного исключительно для силового сопровождения мероприятий по борьбе с наркотиками.

Каждый должен заниматься своим делом. МУР — искать преступников, СОБР — их задерживать. А генералы — неукоснительно выполнять решения президента, не переиначивая их на свой лад, — подчеркнул он.

Пресс-служба столичного главка СК РФ ранее сообщила, что после инцидента в магазине были возбуждены уголовные дела о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Двое мужчин захватили женщину-продавца, но позже отпустили.

Ранее в турецком Батмане владелец магазина ковров взял в заложники трех сотрудников компании энергоснабжения DEDAŞ, которые пришли проверить наличие незаконного электричества. На место происшествия направились наряды полиции. Начальник местной полиции в результате переговоров убедил торговца сдаться.