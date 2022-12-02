Находившуюся на сгоревшем судне в Москве женщину доставили в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, которая находилась на загоревшемся судне в Москве, была госпитализирована, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, чтобы спастись, 42-летней Ирине Масловой пришлось прыгнуть в воду. По информации ряда Telegram-каналов, возгорание предположительно произошло по причине утечки газа.

Врачи диагностировали пострадавшей ожог первой степени и переохлаждение.

Судно загорелось в районе Батайского проезда на юге Москвы утром 2 декабря. Как сообщали СМИ, пострадавшая проживала на нем. Возгорание предположительно произошло от газовой колонки, на которой она кипятила чай.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся рыболовный траулер на крупном судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи». В результате возгорания никто не пострадал.

В январе 2022 года на танкере под флагом Коморских островов, находящемся в Черном море, вспыхнул пожар. Его экипаж, состоящий из семерых россиян, эвакуировали. В результате пожара пострадавших не было.