На парковке в Москве несколько дорогих иномарок придавило трубами

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Несколько автомобилей марок Mercedes и Porsche получили повреждения в результате инцидента на подземной парковке в московском ЖК «Хорошевский», сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, машины придавило трубами.

Как сообщают журналисты, пострадавших в результате инцидента нет, однако сорвавшиеся с креплений трубы упали на машины стоимостью десятки миллионов рублей. Часть машин уцелела, однако владельцы не могут до них добраться.

Ранее несколько машин раздавило в результате обрушения подпорной стены на парковке в Кисловодске. В результате происшествия также была оборвана газовая труба.

До этого в городе Луге Ленинградской области обвалился пешеходный мост. В результате инцидента один человек погиб, две женщины пострадали, их госпитализировали с переломами ног. В день происшествия в городе проходил фестиваль «Ольгины берега», на мосту находились люди, которые хотели лучше рассмотреть мероприятие. После крушения отменять фестиваль не стали.

Кроме того, в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейке обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать.