На Москве-реке загорелось судно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в районе Батайского проезда загорелось судно. Экстренные службы уже выехали на место, на кадрах, опубликованных в Сети, видно, как на лодке увозят одного человека.

При просмотре другого ролика можно увидеть, как с судна поднимается черный густой дым. Часть транспортного средства охватило пламя — площадь пожара около 15 кв. м.

По предварительным данным, в результате ЧП на судне пострадал один человек.

По прибытии пожарных происходит загорание пришвартованного судна на общей площади около 20 кв. м. С горящего судна был спасен 1 человек. Принятыми мерами в 10:48 открытое горение было ликвидировано, — рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным Telegram-каналов, на загоревшемся судне живет женщина. Возгорание произошло от газовой колонки, на которой она кипятила чай.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся рыболовный траулер на крупном судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи». В результате возгорания никто не пострадал.

В январе 2022 года на танкере под флагом Коморских островов, находящемся в Черном море, вспыхнул пожар. Его экипаж, состоящий из семерых россиян, эвакуировали. В результате пожара пострадавших не было.