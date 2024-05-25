На МКАД перевернулся и загорелся автомобиль

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press

На внешней стороне 17-го километра МКАД (в районе съезда № 13) произошла серьезная авария, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Машина столкнулась с ограждениями дорожных работ, затем перевернулась и загорелась. О пострадавших ничего не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Для движения недоступны три полосы из пяти. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, — сказано в публикации ведомства.

Ранее стало известно, что на улице 1-й Машиностроения на юго-востоке Москвы водитель грузовика насмерть сбил восьмилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Виновником аварии оказался 40-летний мужчина.

На днях стало известно о смертельном ДТП на улице Привольной в Москве, где водитель Toyota не смог справиться с управлением. В результате этого иномарка вылетела на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась легковушка марки Kia. Жертвами аварии стали три человека.

В ДТП, которое произошло на 42-м километре автодороги А-151, погибла женщина, ехавшая в «Приоре». Травмы получили водитель 1986 года рождения и два пассажира скорой: четырехлетний мальчик и женщина 1983 года рождения, его мать.