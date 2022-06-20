На МЦК могут появиться двухэтажные поезда Заммэра Москвы Ликсутов: на Московском центральном кольце планируется запуск двухэтажных поездов

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Власти столицы совместно с РЖД обсуждают возможность запуска двухэтажных электропоездов на Московском центральном кольце (МЦК), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, которые приводит ТАСС, новые подвижные составы будут на 100% продуктом отечественных производителей.

Создание двухэтажного электропоезда усилит экономику страны: позволит обеспечить производителей новыми заказами, подтолкнет к организации дополнительного производства участников рынка, создаст рабочие места, — сказал Ликсутов.

Уточняется, что новые поезда будут оборудованы всеми необходимыми удобствами: креплениями для велосипедов, разъемами для зарядки гаджетов, в том числе с возможностью беспроводной зарядки, туалетными комнатами с пеленальными столиками, местами для лиц с ограниченными возможностями, а также сенсорными экранами. Кроме того в каждом вагоне будет три двери вместо двух.

Московское центральное кольцо было открыто в столице в 2016 году. Сегодня его пассажиропоток составляет более 500 тыс. человек в сутки.

С начала 2022 года пересадки между наземным транспортом в Москве— автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута, стали бесплатными в течение 90 минут. Ранее это правило действовало только при пересадках на разных маршрутах.