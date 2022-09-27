На адвоката в Москве донесли в полицию за помощь по уклонению от призыва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На адвоката Олега Иванова в Москве донесли в полицию за то, что правозащитник помогал призывникам в уклонении от частичной мобилизации, сообщает «Осторожно, Москва». По информации Telegram-канала, на 02 (номер полиции) позвонил москвич Владимир Т., рассказав, что у Бабушкинского районного суда предлагают юридические услуги по уклонению от призыва.

Правозащитник рассказал сотрудникам полиции, что никакие консультации, связанные с уклонением от частичной мобилизации, не ведет. По его словам, звонок в органы совершил адвокат-конкурент.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у покидающих Россию граждан на фоне объявления частичной мобилизации нет чести, достоинства, нравственных ценностей и они не заслуживают называться мужчинами. По его словам, спецоперация является неизбежной мерой, потому что Запад «пытается разрушить Россию с помощью фашистов на Украине» и не оставит попытки «давить» на нее, пока существуют «украинские нацистские формирования».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России. Кроме того, депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») также заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».