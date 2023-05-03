МВД показало подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА

Фото: Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА»

Сотрудники московской полиции задержали троих подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, которые приводит "МВД Медиа", трое мужчин находились в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий.

В кратчайшие сроки сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА, — сказала Волк.

Баскетболиста ЦСКА избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями 2 мая. У Шведа возник конфликт с компанией из нескольких человек на выходе из заведения, который перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Драку прекратили работники ресторана.

Один из участников драки, представившийся Князем Амираслановым, сообщил Telegram-каналу Baza, что инициатором конфликта был спортсмен. По словам Амирасланова, к его компании сначала подошла жена Шведа, которая начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». Он добавил, что девушка была пьяна. Затем к разговору подключился баскетболист.