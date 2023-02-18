Мусоровоз раздавил пенсионера во дворе дома в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мусоровоз переехал пенсионера, шедшего по одному из столичных дворов, сообщает «Москва 24». Водитель грузовика не заметил пожилого мужчину, когда сдавал назад.

Инцидент произошел у дома на Болотниковской улице. На месте случившегося работают оперативные службы города. Информация о состоянии пенсионера уточняется.

Ранее в Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. От полученных травм пенсионерка скончалась.

В Санкт-Петербурге водитель КамАЗа сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенка увезли в больницу с ушибами и сотрясением мозга. Водителя остановили после аварии, он сказал, что не заметил сбитого мальчика.

До этого в подмосковной Балашихе пригородный электропоезд едва не проехался по четырехмесячному младенцу, упавшему на пути с платформы. Машинист остановил поезд буквально в миллиметре от тела ребенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает.