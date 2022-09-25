Москвичка застряла в мусоропроводе на юге столицы

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27-летняя жительница Москвы застряла в мусоропроводе своего дома, сообщили «360» в экстренных службах столицы. Инцидент произошел 24 сентября в многоэтажке на Нахимовском проспекте. Москвичку удалось вытащить из мусоропровода после звонка в службу спасения.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 22:44. Обратившиеся за помощью соседи попытались самостоятельно освободить 27-летнюю москвичку. После нескольких безуспешных попыток они все же высвободили ее из трубы, — говорится в сообщении.

В Москве ранее мужчина через окно проник в чужую квартиру и вместе с драгоценностями похитил породистую собаку — немецкого шпица, стоимость которого оценивается в 70 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что внимание «форточника-собачника» также привлекла мужская одежда и две бутылки вина, в целом ущерб составил 200 тысяч рублей.

Также сообщалось, что в столице строитель погиб при крушении стрелы башенного крана на стройплощадке. По данным ведомства, мужчина упал в котлован, где находились штыри. Двое других работников застряли наверху.