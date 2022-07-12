Москвичка за рулем BMW протаранила две машины на светофоре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичка за рулем BMW протаранила две машины, стоявшие на светофоре, после чего врезалась в фонарный столб и парапет пешеходного перехода, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. О пострадавших в ДТП на Мичуринском проспекте в районе дома 45 не сообщается. Сама виновница аварии пояснила, что отвлеклась от управления автомобилем.

Девушка, управляя автомобилем BMW, двигаясь в сторону центра, столкнулась с двумя транспортными средствами, водители которых ожидали разрешающего сигнала светофора. После столкновения BMW отбросило на пешеходный тротуар, после чего водитель иномарки наехала на мачту городского освещения, а затем в парапет пешеходного перехода, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о легковом автомобиле, въехавшем в мемориал «Стена скорби» в Москве. Водитель машины был госпитализирован, предположительно, получив перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму. Отмечается, что инцидент произошёл, когда машина следовала по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова.