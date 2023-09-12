Москвичи сообщили о взрывах на северо-востоке города

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей Москвы сообщил, что в городе слышны звуки взрывов. Местные власти информацию не комментировали.

По словам очевидцев, два громких хлопка прогремели на северо-востоке российской столицы. Сейчас в районе станции метро «Владыкино» виднеется облако дыма. Горожане также рассказали о всполохах огня после взрывов.

В настоящее время к месту происшествия стягиваются пожарные машины. Официальной информации о произошедшем не поступало.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Собянин добавил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.