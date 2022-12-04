Москвичей третий день подряд ждет рекордное атмосферное давление В Москве 5 декабря будет рекордное атмосферное давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекордно высокое атмосферное давление ждет москвичей 5 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, предыдущее достижение датировано 2001 годом.

За весь период наблюдений самое высокое давление для 5 декабря было зафиксировано в 2001 году. Оно составляло 764,3 мм ртутного столба. В понедельник рекорд будет существенно превышен, — сказал он.

Ожидается, что 5 декабря атмосферное давление поднимется до 770 мм рт. ст. Предыдущие два дня синоптики также фиксировали рекорды атмосферного давления.

Ранее синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в эту зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.

В свою очередь ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самый холодный период — ночью температура в Московском регионе опустится до −21 градуса, а днем будет держаться на уровне −17.