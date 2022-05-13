Москвичей предупредили об аномальном похолодании с понедельника Вильфанд: с 16 мая температура в Москве опустится на 3-4 градуса ниже климатической нормы

Фото Gennadiy Makarychev/Russian Look/Global Look Press

В начале следующей недели в Мосве ожидается похолодание до плюс 10-13 градусов в дневное время. Это на 3-4 градуса ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13-14 градусов днем, а во вторник — уже до 10-12 градусов. Такой температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы, — рассказал метеоролог.

Он добавил также, что Москва окажется в это время в тылу антициклона. Следствием этого станет дождливая погода и низкое атмосферное давление — на 8-10 миллиметров ртутного столба ниже нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что лето 2022 года в России не будет холодным. При этом, например, погода в Центральном и Приволжском федеральных округах будет прохладнее, чем в 2021 году.