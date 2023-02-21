Москвичей предупредили о 20-градусных морозах Гидрометцентр: морозы до 23 градусов ожидаются в столичном регионе со среды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском регионе в среду и четверг, 22 и 23 февраля, прогнозируются морозы до 14 градусов днем и до 23 градусов ночью. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил при этом, что погода останется комфортной — без осадков и сильного ветра.

Очень холодная погода будет в среду и четверг. Температура ночью будет опускаться до минус 17-19 градусов в Москве, а по области — до минус 23 градусов. Днем тоже будет достаточно сурово — от 9 до 14 градусов мороза, — предупредил метеоролог.

Он подчеркнул, что такой температурный фон на 8-9 градусов ниже климатической нормы. При этом синоптик отметил, что погода будет бесснежной, с небольшим ветром, периодически будет проглядывать солнце и люди смогут ощущать себя достаточно комфортно.

Также Вильфанд добавил, что уже днем в пятницу, 24 февраля, температура начнет повышаться.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что метеорологическая весна начнется в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18-19 марта. Однако это не означает, что ровно в этот день пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним месяцем.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.