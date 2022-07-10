Москвичам вновь пообещали аномальную жару Гидрометцентр: после дождей с грозами в Москву вернется аномальная жара до 33 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 10 июля, всех жителей и гостей Москвы ожидает жаркая погода, которая будет сопровождаться дождями, местами в столице пройдут грозы. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, погода большую часть дня будет облачной с прояснениями. Воздух прогреется до 29 градусов тепла.

Ожидается юго-восточный ветер, его скорость составит 10 м/с, местами до 17 м/с. Температура к вечеру начнет понижаться и в ночь на понедельник составит примерно 17 градусов выше нуля.

11 июля в Москве снова будет аномально жарко. Столбики термометров поднимутся до отметки в 33 градуса тепла. В начале следующей недели российскую столицу накроет ураганный ветер, его сила составит порядка 20 м/с.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что в жару организм активно теряет воду через кожу, чтобы охлаждаться, поэтому в такие дни нужно обязательно следить за водным балансом. При выходе из дома необходимо брать с собой прохладительные напитки, отметила она.