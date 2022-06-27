Москвичам пообещали жару до 33 градусов в понедельник Синоптик Синенков: в Москве в понедельник будет облачно, без осадков и до плюс 33

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Жаркая погода с температурой до 33 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 27 июня, пишет РИА Новости. С таким прогнозом выступил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 31 — плюс 33 градуса, по области — плюс 29 — плюс 34. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду, — рассказал Синенков.

Синоптик добавил, что атмосферное давление в понедельник не будет сильно меняться, его величина составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее метеорологи предположили, что в ближайшие дни в Москве может повториться рекордная температура за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометра могут достигнуть отметки в 33,6 градуса на конец июня. Это может произойти потому, что в столице сейчас господствует скандинавский антициклон. В результате воздух прогревается до субтропических показателей.