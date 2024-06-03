Московский таксист высадил участников СВО после слов о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таксист-мигрант в Москве высадил из автомобиля участников спецоперации, сообщило ИА «Регнум». Военные считают, что причиной инцидента стало обсуждение теракта в «Крокус Сити Холле».

Один из участников СВО отметил, что водитель остановил автомобиль на МКАД и потребовал от военных покинуть салон. Получив отказ, он выбежал на проезжую часть и попросил помощи у двух «таких же его собратьев» таксистов, уточнил собеседник издания.

Я лично так понимаю, что он недоволен был тем, что мы начали разговаривать за «Крокус», — сказал участник СВО.

Военнослужащий предположил, что их оппонент может поддерживать террористов, а также добавил, что «по шее он чуть-чуть получил за это».

Ранее в Калужской области толпа пьяных мужчин избила до потери сознания участника специальной военной операции. В больнице ему диагностировали перелом костей лица и нижней стенки правой глазницы. Участник СВО «снял» побои и написал заявление в полицию. Прибывшие по вызову полицейские сфотографировали мужчину, опросили свидетелей и уехали. По словам потерпевшего, среди нападавших был местный депутат. Инциденту предшествовал дорожный конфликт между жертвой избиения и одним из агрессоров.